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    В Турции задержаны около 600 человек

    Они подозреваются в причастности к деятельности террористических организаций

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала около 600 человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористических организаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу в Анкаре.

    "К настоящему моменту проведены операции в 22 провинциях страны, задержано 590 человек, которые подозреваются в участии в трех террористических организациях и представляют собой потенциальную угрозу национальной безопасности", — сказал премьер.

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