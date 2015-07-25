В Турции задержаны около 600 человек

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала около 600 человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористических организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу в Анкаре.

"К настоящему моменту проведены операции в 22 провинциях страны, задержано 590 человек, которые подозреваются в участии в трех террористических организациях и представляют собой потенциальную угрозу национальной безопасности", — сказал премьер.