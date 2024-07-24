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В Турции задержан гражданин России, обвиняемый в причастности к теракту в Москве

В Турции задержан гражданин России, обвиняемый в причастности к теракту в Москве В Турции задержан гражданин России, обвинению в организации взрыва в Москве.
Другие страны
24 июля 2024 г. 19:19
В Турции задержан гражданин России, обвиняемый в причастности к теракту в Москве

В Турции задержан гражданин России, обвиняемый в причастности к теракту в Москве.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети "X".

По его словам, мужчина был задержан в Бодруме в провинции Мугла.

"Сегодня в 10:30 в штаб-квартиру турецкого отделения Интерпола/Европола позвонили представители российского отделения Интерпола и сообщили, что некий Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт в Москве, подорвав начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате которого два человека получили ранения. Согласно предоставленной информации, он прибыл в нашу страну рейсом Москва – Бодрум", - написал он.

Ерликая отметил, что Серебряков еще не был зачислен в систему Интерпола e-ASF, и по этой причине не был задержан турецкими пограничниками в аэропорту.

"Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме. Я поздравляю наших героев, которые провели операцию. Мы продолжаем с настойчивостью и решимостью нашу борьбу с терроризмом как внутри страны и за ее пределами, а также в глобальном масштабе, и мы будем продолжать это делать", - написал министр.

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