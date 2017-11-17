 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции задержали похитителей биткоинов на сумму в 3,5 млн долларов

    © CNBC

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Турецкая полиция провела первую в стране операцию против преступников, которые похитили в Стамбуле у местного бизнесмена 450 биткоинов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Пятеро грабителей, выдав себя за полицейских, затолкали свою жертву в машину и под дулом пистолета потребовали от него пароль для доступа к счету в криптовалюте. По словам бизнесмена, преступники держали его в машине в течение 8 часов и применяли к нему физическое насилие, завладев в итоге 450 биткоинами (около 3,5 миллиона долларов).

    Пострадавший обратился в полицию, сотрудники которой, изучив данные камер видеонаблюдения, провели операцию и задержали всех пятерых преступников. Как выяснилось, один из них находился в розыске за побег из тюрьмы и сразу после совершения преступления сделал предложение своей девушке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi