В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов

В Турции задержали банду мошенников, которые заработали более 2,1 млрд турецких лир (60 млн долларов США) на обмане туристов.

В Турции задержали банду мошенников, которые заработали более 2,1 млрд турецких лир (60 млн долларов США) на обмане туристов.

Как передает Report со ссылкой на агентство IHA, арестованы 12 человек.

Операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение пяти месяцев. Она проводилась в девяти турецких провинциях, включая Стамбул.

Мошенники размещали поддельные объявления о сдаче в аренду бунгало-отелей, получая деньги за несуществующие бронирования. В результате пострадали сотни туристов, отмечают СМИ.

“В ходе операции задержаны 20 подозреваемых. У них конфискованы шесть автомобилей и один мотоцикл. Кроме того, на их счетах, использовавшихся для мошенничества, было обнаружено 2,1 млрд турецких лир”, - говорится в сообщении агентства.