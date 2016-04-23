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    В Турции задержали 6 предполагаемых боевиков ИГ перед приездом Меркель

    Операция по задержаниям была проведена в ночь на субботу с целью предотвращения возможных действий со стороны боевиков

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Турции задержала шестерых иностранных граждан в городе Конья в центральной части страны в ходе рейда, направленного против террористической группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации агентства Reuters, операция по задержаниям была проведена в ночь на субботу с целью предотвращения возможных действий со стороны боевиков.

    Агентство отмечает, что задержания были произведены за несколько часов до ожидаемого прибытия канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Европейского совета Дональда Туска в провинцию Газиантеп на юге Турции.

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