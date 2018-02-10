В Турции задержали 17 боевиков ИГИЛ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Турции задержала 17 боевиков ИГИЛ по подозрению в подготовке терактов в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu на источники в органах безопасности.

Еще 31 террорист был задержан в ходе серии спецопераций в трех районах Стамбула.

По данным агентства, все задержанные являются иностранными гражданами.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки.