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    В Турции задержали 17 боевиков ИГИЛ

    Все задержанные являются иностранными гражданами

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Турции задержала 17 боевиков ИГИЛ по подозрению в подготовке терактов в Анкаре.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu на источники в органах безопасности.

    Еще 31 террорист был задержан в ходе серии спецопераций в трех районах Стамбула. 

    По данным агентства, все задержанные являются иностранными гражданами.

    После начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки.

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