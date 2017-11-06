В Турции за неделю нейтрализовано 80 террористов

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций в Турции за последнюю неделю нейтрализованы 80 боевиков, в том числе 68 - уничтожены, шесть - сложили оружие и сдались, еще шесть – схвачены.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает МВД Турции.

С 30 октября по шестое ноября силы безопасности Турции провели 476 наземных и воздушных операций.

За указанный период по подозрению в причастности и пособничестве террористам PKK, ИГ, FETО и экстремистам левого толка задержано 974 человека.

Кроме того, на востоке Турции уничтожены 47 укрытий террористов: в Диярбакыре - 26, Битлисе -10, Тунджели - восемь, Мардине - два, в Эрзинджане - одно.