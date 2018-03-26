В Турции за неделю нейтрализовано 24 террориста

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Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Турции за последнюю неделю нейтрализовано 24 террориста, 11 из которых уничтожено, 10 – схвачено, три боевика сложили оружие и сдались властям.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает МВД Турции.

Силы безопасности Турции 19-26 марта провели 1224 операции против сепаратистских террористических организаций.

В результате по подозрению в пособничестве террористам курдской рабочей партии (PKK) в Турции задержано 686, в связях с ИГИЛ- 65, в рамках борьбы с террористическим течением «Параллельное государство» (FETÖ), главарем которого является Фетуллах Гюлен, - 568, в рамках борьбы с террористическими организациями левого толка – 32 человека.

В ходе плановых операций задержано 4916 человек, 131 из них подозревается в причастности к терроризму, 89 - в преступлениях, связанных с незаконной миграцией, 3476 – в наркоторговле и торговле людьми.

В результате операций, проведенных в провинциях Мардин, Ширнак, Ван, Муш, Тунджели, Батман, Битлис и Диярбакыр, уничтожено 21 укрытие террористов и 34 самодельных взрывных устройства и мины.

Силы безопасности изъяли в ходе операций 300 килограммов взрывчатки, 24 гранаты, 44 единицы оружия и более 1660 боеприпасов.