В Турции за неделю нейтрализовали 36 террористов

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористических операций в турецких провинциях Диярбакыр, Ширнак, Батман, Тунджели, Хаккари и Карс за последнюю неделю нейтрализованы 36 террористов PKK.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.