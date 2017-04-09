В Турции за неделю нейтрализовали 36 террористов

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористических операций в турецких провинциях Диярбакыр, Ширнак, Батман, Тунджели, Хаккари и Карс за последнюю неделю нейтрализованы 36 террористов PKK.
Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.
С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
News DepartmentАвтор новости
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