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В Турции в дни Гурбан-байрама в ДТП погибли 44 человека

В Турции в дни Гурбан-байрама в ДТП погибли 44 человека Более 40 человек погибли, свыше 6,3 тыс. пострадали в ДТП на дорогах Турции в ходе пятидневных выходных по случаю Гурбан-байрама.
Другие страны
10 июня 2025 г. 20:07
В Турции в дни Гурбан-байрама в ДТП погибли 44 человека

Более 40 человек погибли, свыше 6,3 тыс. пострадали в ДТП на дорогах Турции в ходе пятидневных выходных по случаю Гурбан-байрама.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети Х.

"В праздничные дни Гурбан-байрама (5-9 июня) произошло 3 913 ДТП. В этих авариях, к сожалению, на местах происшествий погибли 44 гражданина, а 6 370 пострадали", - написал министр, добавив, что в половине случаев причиной смерти стало превышение скорости.

Ерликая напомнил, что дорожная полиция в праздничные дни выставила на трассах больше пунктов замера скорости, чем обычно. На многих автодорогах радары стояли через каждые 30-35 км. Глава МВД сообщил, что на трассах с ограничением скорости в 140 км/ч не произошло ни одного ДТП с летальным исходом. Однако два человека погибли в аварии на трассе, где установлено ограничение в 130 км/ч.

Ранее глава МВД Турции сообщал, что за первые три дня Гурбан-байрамы 26 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə bayram günlərində baş verən yol qəzalarında 40-dan çox adam ölüb

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