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    В Турции судят журналистку из Германии по обвинению в пропаганде терроризма

    Помимо нее турецкие власти взяли под стражу еще 10 журналистов с гражданством Германии

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/В Турции начался суд над немецкой журналисткой Месале Толу, обвиняемой в пропаганде терроризма и связях с запрещенной в Турции Марксистско-ленинской коммунистической партией (ТКП/МЛ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    По словам ее адвоката, следователи сочли Толу причастной к запрещенному движению из-за того, что она присутствовала на похоронах нескольких его членов.

    Отмечается, что помимо нее турецкие власти взяли под стражу еще 10 журналистов с гражданством Германии.

    В марте президент Турции Тайип Эрдоган обвинил задержанного немецкого журналиста Дениза Юджеля в терроризме, назвав его террористическим агентом.

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