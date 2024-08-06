О нас

В Турции создадут национальную систему ПВО "Железный купол" с использованием ИИ

В Турции создадут национальную систему ПВО "Железный купол" с использованием ИИ Многоуровневая система противовоздушной обороны "Железный купол" с использованием искусственного интеллекта будет создана в Турции.
Другие страны
6 августа 2024 г. 21:18
В Турции создадут национальную систему ПВО Железный купол с использованием ИИ

Многоуровневая система противовоздушной обороны "Железный купол" с использованием искусственного интеллекта будет создана в Турции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber по итогам заседания исполкома оборонной промышленности, проходившего в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что проект "Железный купол" предусматривает интеграцию систем ПВО в единую сеть и передачу по ней информации для принятия решений в режиме реального времени.

По информации телеканала, также рассматривались проекты закупок для ВС национального истребителя KAAN, БПЛА Bayraktar TB3, Akinci и Aksungur, дронов-камикадзе и мини-беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, защиты от БПЛА различного класса.

На заседании, в том числе обсуждались проекты модернизации бронетанковой техники, состоящих на вооружении турецкой армии боевых самолетов с учетом отечественных возможностей, закупок систем командования, управления и связи, говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə süni intellektdən istifadə ilə milli “Dəmir günbəz” HHM sistemi yaradacaq

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Зелиму Коцоеву
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Зелиму Коцоеву
1 августа 2024 г. 21:41
В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение
В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение
1 августа 2024 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi