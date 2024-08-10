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В Турции сняли запрет на доступ к Instagram

В Турции сняли запрет на доступ к Instagram Запрет на доступ в Турции к соцсети Instagram снимается.
Другие страны
10 августа 2024 г. 22:33
В Турции сняли запрет на доступ к Instagram

В Турции сняли запрет на доступ к соцсети Instagram.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минтранса республики Абдулькадир Уралоглу в соцсети X.

"Запрет на доступ к Instagram снимается в 21:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени в субботу", - говорится в сообщении.

Популярный в Турции ресурс был заблокирован 2 августа по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Турецкие власти заявляли, что это решение было принято из-за нарушения Instagram требований местного законодательства по использования соцсетей.

По сообщениям местных СМИ, на такой шаг в Анкаре пошли в связи с блокировкой Instagram соболезнований в связи с убийством 31 июля в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə “Instagram” açılıb

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