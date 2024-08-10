В Турции сняли запрет на доступ к Instagram

Запрет на доступ в Турции к соцсети Instagram снимается.

В Турции сняли запрет на доступ к соцсети Instagram.

Как передает Report , об этом сообщил глава Минтранса республики Абдулькадир Уралоглу в соцсети X.

"Запрет на доступ к Instagram снимается в 21:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени в субботу", - говорится в сообщении.

Популярный в Турции ресурс был заблокирован 2 августа по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Турецкие власти заявляли, что это решение было принято из-за нарушения Instagram требований местного законодательства по использования соцсетей.

По сообщениям местных СМИ, на такой шаг в Анкаре пошли в связи с блокировкой Instagram соболезнований в связи с убийством 31 июля в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.