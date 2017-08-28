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    В Турции скончался бывший глава МИД Ирана

    Изначально он планировал отправиться на лечение в США, однако американские власти отказали ему в визе

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Бывший глава иранского МИД Эбрахим Язди скончался в возрасте 86 лет в Турции, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Э. Язди скончался накануне вечером в больнице турецкого города Измир, где ему сделали хирургическую операцию. В последние годы он боролся с раком, у него была диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы.

    Изначально он планировал отправиться на лечение в США, однако американские власти отказали ему в визе.

    Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней его тело будет отправлено из Турции в Иран.

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