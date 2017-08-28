В Турции скончался бывший глава МИД Ирана

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Бывший глава иранского МИД Эбрахим Язди скончался в возрасте 86 лет в Турции, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Э. Язди скончался накануне вечером в больнице турецкого города Измир, где ему сделали хирургическую операцию. В последние годы он боролся с раком, у него была диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы.

Изначально он планировал отправиться на лечение в США, однако американские власти отказали ему в визе.

Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней его тело будет отправлено из Турции в Иран.