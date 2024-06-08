В Турции с июля на 40% вырастет пошлина на китайские авто

Таможенная пошлина на все автомобили импортируемые из Китая, вырастет в Турции на 40% с 7 июля.

Таможенная пошлина на все импортируемые из Китая в Турцию автомобили вырастет на 40% с 7 июля.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Пошлина распространяется на бензиновые, дизельные, гибридные и электрические автомобили. Ее минимальный размер составит $7 тыс..

По мнению экспертов, повышение таможенных пошлин обусловлено стремлением властей Турции ограничить импорт и сократить дефицит текущего счета. В прошлом году в Турции повысили пошлины на китайские электрокары.

Власти страны принимают меры по борьбе с инфляцией, которая в конце мая достигла 75,5%, путем проведения жесткой денежно-кредитной политики и сокращения дефицита текущего счета.