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В Турции с апреля нейтрализовано более 600 террористов

​В Турции с апреля нейтрализовано более 600 террористов

Сотрудники сил безопасности Турции продолжают успешную борьбу с преступностью.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, замглавы МВД Турции Исмаил Чатаклы сообщил, что с 16 апреля по 30 сентября в ходе антитеррористических операций на территории страны были нейтрализованы 608 террористов.

Непосредственно в сентябре, обезврежено 184 террориста, в том числе девять особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году.

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