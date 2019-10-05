​В Турции с апреля нейтрализовано более 600 террористов

Сотрудники сил безопасности Турции продолжают успешную борьбу с преступностью.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, замглавы МВД Турции Исмаил Чатаклы сообщил, что с 16 апреля по 30 сентября в ходе антитеррористических операций на территории страны были нейтрализованы 608 террористов.

Непосредственно в сентябре, обезврежено 184 террориста, в том числе девять особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году.