В Турции проведена операция против FETÖ, задержаны 108 человек

В 29 районах Турции проведена операция против террористической организации FETÖ.
Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в своем аккаунте в социальной сети ”X“.
По информации, задержаны 108 подозреваемых.
FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya)
ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında şüpheli yakalandı️
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle…
pic.twitter.com/v3suU1AiV3 July 4, 2024