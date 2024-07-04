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В Турции проведена операция против FETÖ, задержаны 108 человек

В Турции проведена операция против FETÖ, задержаны 108 человек В 29 районах Турции проведена операция против террористической организации FETÖ.
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4 июля 2024 г. 19:09
В Турции проведена операция против FETÖ, задержаны 108 человек

В 29 районах Турции проведена операция против террористической организации FETÖ.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в своем аккаунте в социальной сети ”X“.

По информации, задержаны 108 подозреваемых.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 108 nəfər saxlanılıb

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