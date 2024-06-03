О нас

В Турции прокурдского мэра задержали за связи с террористической PKK

В Турции прокурдского мэра задержали за связи с террористической PKK Избранный на муниципальных выборах в Турции в марте 2024 года на пост мэра Хаккяри на юго-востоке республики Мехмет Сыддык Акыш отстранен от должности и задержан в рамках расследования дела о связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РKK, запр
Другие страны
3 июня 2024 г. 15:19
В Турции прокурдского мэра задержали за связи с террористической PKK

Избранный на муниципальных выборах в Турции в марте 2024 года на пост мэра Хаккяри на юго-востоке республики Мехмет Сыддык Акыш отстранен от должности и задержан в рамках расследования дела о связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РKK, запрещена в Турции).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило турецкое МВД, отметив, что временно обязанности мэра будет исполнять губернатор провинции Хаккяри.

Задержание было проведено 2 июня вечером в городе Ван в том же регионе по распоряжению МВД. В мэрии Хаккяри проведены обыски. Полиция запретила в течение 10 дней проводить уличные акции активистам прокурдской партии DEM, которую представляет Акыш.

Мэр от прокурдской партии, как отмечается, обвиняется в "членстве в вооруженной террористической организации и ее пропаганде", "пособничестве террористам" и вымогательстве. Против него ранее было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям местного УК, его рассматривает суд по уголовным делам Хаккяри.

Турция считает РKK угрозой национальной безопасности, связи с ней являются уголовно наказуемыми.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi