В Турции прокурдского мэра задержали за связи с террористической PKK

Избранный на муниципальных выборах в Турции в марте 2024 года на пост мэра Хаккяри на юго-востоке республики Мехмет Сыддык Акыш отстранен от должности и задержан в рамках расследования дела о связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РKK, запр

Избранный на муниципальных выборах в Турции в марте 2024 года на пост мэра Хаккяри на юго-востоке республики Мехмет Сыддык Акыш отстранен от должности и задержан в рамках расследования дела о связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РKK, запрещена в Турции).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило турецкое МВД, отметив, что временно обязанности мэра будет исполнять губернатор провинции Хаккяри.

Задержание было проведено 2 июня вечером в городе Ван в том же регионе по распоряжению МВД. В мэрии Хаккяри проведены обыски. Полиция запретила в течение 10 дней проводить уличные акции активистам прокурдской партии DEM, которую представляет Акыш.

Мэр от прокурдской партии, как отмечается, обвиняется в "членстве в вооруженной террористической организации и ее пропаганде", "пособничестве террористам" и вымогательстве. Против него ранее было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям местного УК, его рассматривает суд по уголовным делам Хаккяри.

Турция считает РKK угрозой национальной безопасности, связи с ней являются уголовно наказуемыми.