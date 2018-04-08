 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в западной части Турции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Толчки зафиксированы в 21.16 по времени UTC (01.16 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 147 километрах к северо-западу от Анкары. Очаг находился на глубине 2 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi