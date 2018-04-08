В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в западной части Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 21.16 по времени UTC (01.16 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 147 километрах к северо-западу от Анкары. Очаг находился на глубине 2 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.