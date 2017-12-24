В Турции произошло ДТП, есть пострадавшие

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ./ В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали десятки человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Так, опрокинулся рейсовый автобус с государственным регистрационным номером, следовавший из Антальи в город Токат. В результате пострадал 31 человек.

Ранены доставлены в больницу в городе Конья. Состояние одного из пострадавших тяжелое. Причиной ДТП явилось обледеневшие покрытие автодороги.