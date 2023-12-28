В Турции произошла цепная авария с участием 7 автомобилей, погибли 10 человек

В Турции произошла цепная авария с участием 7 автомобилей, погибли по меньшей мере 10 человек, 54 пострадали.

В Турции произошла цепная авария с участием 7 автомобилей, погибли по меньшей мере 10 человек, 54 пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла на участке трассы "Северная Мармара" в провинции Сакарья.

По неизвестным пока причинам столкнулись 7 автомобилей, в том числе три автобуса и один грузовик.

Губернатор провинции Яшар Карадениз сообщил, что на данный момент известно о 10 погибших, ранения получили 54 человека.

Движение на трассе в направлении Стамбула приостановлено.