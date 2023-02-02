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Калын: Фактор территориальной целостности и суверенитета Украины должен учитываться

Калын: Фактор территориальной целостности и суверенитета Украины должен учитываться Военная ситуация в Украине становится глубже и шире.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 18:23
Калын: Фактор территориальной целостности и суверенитета Украины должен учитываться

Военная ситуация в Украине ухудшается.

Как передает Report, об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

Указав, что он обеспокоен ростом напряженности в ближайшие недели, Калин сказал: «Это очень прискорбно, потому что расширении боевых действий на другие регионы не пойдет на пользу Украине, ее территориальной целостности, энергетической, продовольственной безопасности и другим факторам".

Украинский кризис, как предположил он, рано или поздно будет урегулирован, важно, чтобы при достижении мирного соглашения учитывался фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины.

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Версия на азербайджанском языке Kalın: “Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi amili nəzərə alınmalıdır”

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