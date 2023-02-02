Калын: Фактор территориальной целостности и суверенитета Украины должен учитываться

Военная ситуация в Украине становится глубже и шире.

Военная ситуация в Украине ухудшается.

Как передает Report, об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

Указав, что он обеспокоен ростом напряженности в ближайшие недели, Калин сказал: «Это очень прискорбно, потому что расширении боевых действий на другие регионы не пойдет на пользу Украине, ее территориальной целостности, энергетической, продовольственной безопасности и другим факторам".

Украинский кризис, как предположил он, рано или поздно будет урегулирован, важно, чтобы при достижении мирного соглашения учитывался фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины.