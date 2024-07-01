В Турции причастных к теракту 2015 года осудили на пожизненное заключение

Турецкий суд приговорил обвиняемых по делу о самом масштабном теракте в истории страны, произошедшем 10 октября 2015 года в Анкаре, к пожизненным тюремным срокам.

Турецкий суд приговорил обвиняемых по делу о самом масштабном теракте в истории страны, произошедшем 10 октября 2015 года в Анкаре, к пожизненным тюремным срокам.

Как передает Report , об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, всего 9 из 10 подсудимых, находившихся под арестом, приговорены к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами по обвинению в причастности к деятельности террористической группировки и предумышленном убийстве.

Отмечается, что еще один подсудимый Эрман Экиджи получил пожизненный срок за "попытку подорвать конституционный строй", участие в деятельности террористической организации, 101 пожизненный срок с отягчающими обстоятельствами (по числу непосредственных жертв теракта) за предумышленное убийство в рамках деятельности террористической организации, а также 10 лет за хранение взрывчатки и 3 года за незаконное хранение оружия.

Ранее он уже был осужден на 378 18-летних сроков за покушение на убийство.

Отметим, что в 2018 году в отношении 9 обвиняемых было вынесено решение о пожизненном заключении, однако адвокаты подсудимых подали апелляции.