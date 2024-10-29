В Турции пресекли контрабанду редких нильских крокодилов и варанов из Египта

Турецкие таможенники пресекли попытку контрабанды редких нильских крокодилов и варанов из Египта.

Турецкие таможенники пресекли попытку контрабанды редких нильских крокодилов и варанов из Египта.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, незаконный груз был обнаружен в чемодане египтянина в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле.

При досмотре багажа были найдены рептилии, находящиеся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Контрабандист планировал доставить животных в провинцию Хатай на юге Турции.

Всего таможенники обнаружили 17 нильских крокодилов, из которых 12 были живы, а 5 погибли в дороге. Также в чемодане находились 10 нильских варанов, 5 из них выжили. У контрабандиста отсутствовали необходимые документы на провоз животных.

Нильские крокодилы являются крупнейшими пресмыкающимися Африки, достигая в длину 6 метров. Они обитают в бассейне реки Нил и находятся под охраной как уязвимый вид. Нильские вараны - крупные ящерицы длиной до 1,5 метров, также обитающие в долине Нила. Оба вида рептилий страдают от браконьерства и контрабанды.

Выжившие крокодилы и вараны были переданы специалистам Главного управления по охране природы и национальных парков Министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Животные будут осмотрены ветеринарами и в дальнейшем определены в питомники или зоопарки.