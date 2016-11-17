В Турции после попытки переворота были уволены более 20 тыс. военнослужащих

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Более 20 тыс. турецких военнослужащих и курсантов военных училищ были уволены из состава Вооруженных сил за связи с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык в четверг.

"На сегодняшний день из ВС Турции 3665 сотрудников были уволены по подозрению в связях с организацией Гюлена. Всего, вместе с 16 423 студентами военных училищ, отношения с ВС прервали 20 088 человек. Относительно 2 855 сотрудников расследование продолжается", - цитирует министра телеканал NTV.

По обвинению в связях с террористической организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тыс. человек, уволены или отстранены от работы более 70 тыс. госслужащих.