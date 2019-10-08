В Турции ответили на угрозы Трампа

Турция не изменит свою политику под влиянием угроз.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай в Анкаре на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который пригрозил уничтожить турецкую экономику.

"Наше послание международному сообществу четкое: Турция не та страна, которая действует под влиянием угроз. Мы сами определим свой путь и сами перережем пуповину, когда сочтем нужным. Мы никогда не позволим создать террористический коридор у наших границ, чего бы нам это ни стоило. Наша позиция останется неизменной для обеспечения спокойствия наших границ и будущего сирийских братьев, как и в отношении территориальной целостности Сирии и ее политического единства", - сказал Ф.Октай.

По его словам, 370 тысяч сирийских беженцев уже вернулись домой в районы на северо-западе Сирии, где Турция провела операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

"Теперь настала очередь создания зоны безопасности на востоке от Евфрата. Турция поставит на место террористов, которые угрожают нашей стране с южных границ, и также будет способствовать возвращению сирийских беженцев на родину", - добавил турецкий вице-президент.