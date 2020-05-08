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В Турции от коронавируса за сутки умерли всего 48 человек

​В Турции от коронавируса за сутки умерли всего 48 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи, умерли 48 пациентов, общее число заразившихся превысило 135 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля.

"Сегодня выявлено 1 848 новых случаев, всего заразившихся - 135 569. Мы потеряли сегодня 48 пациентов, всего умерших – 3 689. Вылечились сегодня 3 412 пациентов, всего - 86 396", - написал Коджа в Twitter.

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