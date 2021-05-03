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В Турции нейтрализованы террористы ПКК

В Турции нейтрализованы террористы ПКК ВС Турции в рамках операции Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализовали посредством ударного вертолета ATAK двух террористов ПКК
Другие страны
3 мая 2021 г. 06:53
В Турции нейтрализованы террористы ПКК

ВС Турции в рамках операции Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализовали посредством ударного вертолета ATAK двух террористов ПКК.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу" этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

"Двое террористов ПКК, обнаруженных в регионе, были нейтрализованы посредством вертолета ATAK. Таким образом, число нейтрализованных (в рамках указанной операций) террористов достигло 46", - говорится в сообщении.

Операции Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака были начаты ВС Турции 23 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin İraqda zərərsizləşdirdiyi PKK terrorçularının sayı 46-ya çatdı

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