В Турции нейтрализованы террористы ПКК

ВС Турции в рамках операции Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализовали посредством ударного вертолета ATAK двух террористов ПКК

ВС Турции в рамках операции Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализовали посредством ударного вертолета ATAK двух террористов ПКК.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу" этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

"Двое террористов ПКК, обнаруженных в регионе, были нейтрализованы посредством вертолета ATAK. Таким образом, число нейтрализованных (в рамках указанной операций) террористов достигло 46", - говорится в сообщении.

Операции Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака были начаты ВС Турции 23 апреля.