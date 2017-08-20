В Турции нейтрализовали пятерых боевиков ИГ

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Власти Турции нейтрализовали пятерых боевиков террористической организации ИГ при попытке незаконно пересечь границу.

Как передает Report, со ссылкой на Hurriyet, об этом сoобщил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

"Сегодня утром пять членов ИГ были нейтрализованы при попытке незаконно пересечь границу. В настоящее время ситуация находится под контролем", - приводит Hurriyet слова премьера.

Издание отмечает, что 19 августа полиция в турецкой провинции Хатай задержала пятерых предполагаемых членов ИГ, ранив одного из них при попытке напасть на подразделения силовиков.