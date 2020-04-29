​В Турции не намерены отказываться от системы "все включено"

Система all inclusive ("все включено") и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

По его словам, отели еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали заявление министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, объявившего о вероятном отказе отелей от шведского стола.

Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала, но это вовсе не означает ее отмену. "Речь идет об усилении санитарных мер и увеличении социальной дистанции", — заверил он, отметив, что из-за ожидаемого низкого количества гостей будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры.

Ранее Эрсой заявил, что постояльцев в турецких отелях будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис "а-ля-карт", в то время как самообслуживание гостей останется в прошлом.