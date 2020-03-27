​В Турции не исключили введение режима ЧП из-за коронавируса

Власти Турции не исключают того, что из-за пандемии коронавируса в стране будет введено чрезвычайное положение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"На сегодняшний день все необходимые меры приняты. Дальнейшее зависит от ситуации с распространением коронавирусом. Я не могу исключить того, что возникнет необходимость введения запрета выхода на улицу или чрезвычайного положения", - сказал Сойлу в эфире турецкого телеканала NTV.

Он добавил, что "жизнь в Турции остановилась на 80%", на 90% упал пассажиропоток в междугороднем автобусном сообщении, в семи населенных пунктах страны объявлен карантин по COVID-19.