В Турции напомнили США о невыполнении обещаний по сирийскому Манбиджу

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ США не сдержали обещаний в рамках реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу, которая предусматривает вывод курдских формирований из этого региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сенатору-республиканцу Линдси Грэму (от штата Южная Каролина) в ходе их встречи в Анкаре.

"В ходе переговоров обсуждались последние события в Сирии и вопросы сотрудничества между Турцией и США. В этой связи министр Акар сообщил, что [США] не сдержали обещаний в Манбидже. Он также указал на то, что "Силы народной самообороны" и Рабочая партия Курдистана являются одной структурой, а Турция ведет борьбу с террористическими организациями Рабочая партия Курдистана, "Силы народной самообороны", ИГИЛ и "террористической организации фетхуллахистов".

Министр также напомнил, что Турция не позволит создать террористический коридор на своей южной границе. По словам Акара, если страны будут работать вместе, то эти вопросы можно будет решить", - говорится в заявлении минобороны по итогам встречи.