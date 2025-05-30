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В Турции начинается суд по делу о пожаре в Карталкая, 13 обвиняемым грозит до 1998 лет тюрьмы

В Турции начинается суд по делу о пожаре в Карталкая, 13 обвиняемым грозит до 1998 лет тюрьмы В Турции начинается суд по делу о пожаре в Карталкая, 13 обвиняемым грозит до 1998 лет тюрьмы
Другие страны
30 мая 2025 г. 19:20
В Турции начинается суд по делу о пожаре в Карталкая, 13 обвиняемым грозит до 1998 лет тюрьмы

Суд по тяжким преступлениям провинции Болу в Турции принял обвинительное заключение по делу о пожаре в отеле Карталкая, унесшем жизни 78 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, обвиняемому по делу проходят 32 человека, включая владельца отеля и муниципальных чиновников.

Для 13 человек, в том числе владельца отеля, прокуратура требует в общей сложности до 1998 лет тюремного заключения по обвинению в 78 эпизодах "убийства с возможным умыслом" и "причинения вреда здоровью с возможным умыслом".

Еще 19 человек обвиняются в "причинении смерти и вреда здоровью нескольких лиц по неосторожности" и им грозит до 22,5 лет лишения свободы.

98-страничный обвинительный акт, подготовленный главной прокуратурой Болу, был направлен в 1-й суд по особо тяжким преступлениям Болу. Судебный процесс над 32 обвиняемыми начнется в ближайшие дни.

Трагический пожар в отеле Grand Kartal в горнолыжном курорте Карталкая унес жизни 78 постояльцев, более 50 получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

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Версия на азербайджанском языке Kartalkayadakı hotel yanğını ilə bağlı ittiham olunan 13 nəfərə 1 998 il həbs cəzası istənilib

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