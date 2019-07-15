В Турции на свадьбе отравились 156 человек

В Турции произошло массовое отравление.

Как передаёт Report со ссылкой на новостное агентство İhlas, инцидент произошёл на свадебной церемонии в селе Армаган в районе Ардешен.

В Качкарскую государственную больницу были доставлены 156 человек с головокружением и болью в животе. Ввиду того, что указанная больница не смогла принять столь большое число пациентов, часть пострадавших была доставлена в государственные больницы в Чайэли, Фындыглы и Ризе.

Предполагается, что участники церемонии отравились куриным пловом.

По факту ведётся расследование.