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В Турции и Сирии более 820 тыс. человек лишились доходов вследствие землетрясений

В Турции и Сирии более 820 тыс. человек лишились доходов вследствие землетрясений Более 658 тыс. человек в Турции и около 170 тыс. в Сирии лишились доходов в результате произошедших в феврале разрушительных землетрясений.
Другие страны
28 марта 2023 г. 16:05
В Турции и Сирии более 820 тыс. человек лишились доходов вследствие землетрясений

Более 658 тыс. человек в Турции и около 170 тыс. в Сирии лишились доходов в результате произошедших в феврале разрушительных землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Международная организация труда (МОТ).

"Согласно первоначальным данным, в Турции в результате землетрясения более 658 тыс. работников не могут заработать на жизнь", - отметили авторы доклада, добавив, что, по сведениям властей страны, "более 150 тыс. рабочих мест непригодны для использования".

"В Сирии, где 12 лет гражданской войны уже нанесли огромный ущерб экономике и рынку труда, согласно оценкам, в результате землетрясений работу потеряли около 170 тыс. сотрудников", - отмечается в докладе. Это "напрямую затронуло около 154 тыс. домохозяйств и более 725 тыс. человек", пострадали около 35 тыс. микро-, малых и средних предприятий.

В МОТ прогнозируют рост бедности в Турции и Сирии, если лишившимся из-за землетрясений доходов жителям не будет оказана срочная и целенаправленная поддержка.

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Версия на английском языке Over 820,000 people lost their income due to quakes in Türkiye, Syria

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