В Турции экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Двухэтажный экскурсионный автобус с регистрационными номерами Украины попал в ДТП в Стамбуле на шоссе, ведущем в турецкую столицу Анкару.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей.
Согласно информации, автобус по неизвестной причине врезался в шедший впереди грузовик с бортовой платформой, часть которой слетела и протаранила борт автобуса, нанесла ущерб еще двум автомобилям, а затем водитель одной из этих машин протаранил находившийся впереди автомобиль.
Всего в аварии участвовали пять транспортных средств, говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу.