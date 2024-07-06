В Турции экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Двухэтажный экскурсионный автобус с регистрационными номерами Украины попал в ДТП в Стамбуле на шоссе, ведущем в турецкую столицу Анкару.

Двухэтажный экскурсионный автобус с регистрационными номерами Украины попал в ДТП в Стамбуле на шоссе, ведущем в турецкую столицу Анкару.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

Согласно информации, автобус по неизвестной причине врезался в шедший впереди грузовик с бортовой платформой, часть которой слетела и протаранила борт автобуса, нанесла ущерб еще двум автомобилям, а затем водитель одной из этих машин протаранил находившийся впереди автомобиль.

Всего в аварии участвовали пять транспортных средств, говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу.