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В Турции экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Турции экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие Двухэтажный экскурсионный автобус с регистрационными номерами Украины попал в ДТП в Стамбуле на шоссе, ведущем в турецкую столицу Анкару.
Другие страны
6 июля 2024 г. 20:39
В Турции экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Двухэтажный экскурсионный автобус с регистрационными номерами Украины попал в ДТП в Стамбуле на шоссе, ведущем в турецкую столицу Анкару.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

Согласно информации, автобус по неизвестной причине врезался в шедший впереди грузовик с бортовой платформой, часть которой слетела и протаранила борт автобуса, нанесла ущерб еще двум автомобилям, а затем водитель одной из этих машин протаранил находившийся впереди автомобиль.

Всего в аварии участвовали пять транспортных средств, говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу.

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