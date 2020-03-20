​В Турции число заразившихся коронавирусом возросло до 359 человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о четвертой смерти от нового коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, общее число выявленных зараженных возросло за сутки почти вдвое и достигло 359.

"Из 1 981 теста, проведенного за последние 24 часа, 168 оказались положительными. Число больных достигло 359. К сожалению, мы потеряли 85-летнюю женщину, общее число потерь достигло четырех", - написал Коджа в Twitter.

Как сообщал Коджа в среду, количество зараженных COVID-19 в Турции увеличилось с 98 до 191, трое больных скончались.