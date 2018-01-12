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    В Турции арестован второй подозреваемый в причастности к убийству Карлова

    По делу об убийстве посла задержан бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции© RİA "Novosti"

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Турецкая полиция арестовала второго за сутки подозреваемого в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление полиции Анкары.

    Сообщается, что по делу об убийстве посла задержан бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ему предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства".

    Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

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