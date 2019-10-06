​В Тунисе завершились парламентские выборы

Голосование на парламентских выборах завершилось в воскресенье в Тунисе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ, выполняет функции Центризбиркома).

В большинстве регионов страны участки открыли свои двери в 08:00 и закрылись в 18:00. В отдельных районах время их работы по соображениям безопасности было сокращено: голосование там началось в 10:00 и закончилось в 16:00. Выборы прошли в 33 округах, из которых 27 расположены на территории республики.

На депутатские мандаты в 217-местной Ассамблее народных представителей претендуют более 15,3 тыс. кандидатов.