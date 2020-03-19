​В Тунисе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти пациента в результате заражения вирусом COVID-19 зарегистрирован в Тунисе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в четверг тунисское информационное агентство TAP со ссылкой на директора Национального центра мониторинга вновь появившихся заболеваний Нисаф бен Алайя.

По данным агентства, в среду скончалась находившаяся на домашнем карантине пожилая женщина, недавно вернувшаяся из Турции. В четверг медики получили положительные анализы на COVID-19, взятые после смерти женщины.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Тунисе составило тем самым 39 человек. Ранее в четверг власти страны подтвердили 38 случаев заболевания, сообщила тунисская газета al-Sabah. По данным министерства здравоохранения, большинство больных были инфицированы за рубежом и лишь один человек - на территории страны.

На данный момент карантин проходят около 8 тысяч людей, сообщил минздрав.