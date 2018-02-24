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    В Тунисе задержано следовавшее из Новороссийска турецкое судно

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Судно турецкой компании Akdeniz Roro 15 февраля попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс для ремонта.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в российском посольстве в Тунисе.

    «15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс для осуществления ремонтных работ, где был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент»,— говорится в сообщении диппредставительства РФ.

    Сообщается, что судно направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской республики. В настоящий момент представитель компании-владельца груза прибыл в Тунис для прояснения ситуации с судном.

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