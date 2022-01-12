В Тунисе вводят комендантский час из-за ситуации с коронавирусом

Власти Туниса вводят комендантский час, чтобы усилить противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Власти Туниса вводят комендантский час, чтобы усилить противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с постановлением правительства, начиная с 13 января населению будет запрещено выходить на улицу с 22:00 до 05:00. В эти часы также будет приостановлена любая деятельность в стране, работа коммерческих и государственных предприятий.

Тунисские власти также приняли решение отменить или отсрочить массовые мероприятия и усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности на границе. Наряду с этим правительство призвало всех граждан воздержаться от поездок в другие страны и соблюдать принятые Минздравом профилактические меры.

По информации телеканала, комендантский час вводится на две недели с возможностью продления в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.