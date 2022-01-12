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В Тунисе вводят комендантский час из-за ситуации с коронавирусом

В Тунисе вводят комендантский час из-за ситуации с коронавирусом Власти Туниса вводят комендантский час, чтобы усилить противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
12 января 2022 г. 19:00
В Тунисе вводят комендантский час из-за ситуации с коронавирусом

Власти Туниса вводят комендантский час, чтобы усилить противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с постановлением правительства, начиная с 13 января населению будет запрещено выходить на улицу с 22:00 до 05:00. В эти часы также будет приостановлена любая деятельность в стране, работа коммерческих и государственных предприятий.

Тунисские власти также приняли решение отменить или отсрочить массовые мероприятия и усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности на границе. Наряду с этим правительство призвало всех граждан воздержаться от поездок в другие страны и соблюдать принятые Минздравом профилактические меры.

По информации телеканала, комендантский час вводится на две недели с возможностью продления в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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