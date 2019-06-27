В столице Туниса усилены меры безопасности, парламент проводит экстренное заседание

Меры безопасности в столице Туниса повышены на фоне двух взрывов в главном городе страны и слухов о состоянии здоровья 92-х летнего президента Бежи Каид ас-Себси, который был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В первую очередь меры безопасности усилены в общественных местах, а также в главном аэропорту города Тунис-Карфаген.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед в свою посетил президента республики Бежи Каида ас-Себси в военном госпитале, в который глава государства был доставлен в связи с резким ухудшением здоровья. Премьер-министр также призвал к прекращению распространения лживых слухов о состоянии здоровья президента ас-Себси.

Ранее в различных региональных СМИ стала циркулировать информация о гибели тунисского лидера.

Тем временем спикер парламента Мухаммед ан-Насер созывает экстренное заседание Ассамблеи народных представителей с участием руководителей всех политических блоков.

На повестке обсуждения два вопроса: состояние здоровья 92-летнего президента Бежи Каида ас-Себси и совершенный утром в столице двойной теракт.

24 ноября 2015 года в стране был введен режим чрезвычайного положения после серии терактов, жертвами и пострадавшими которых стали десятки человек. С этого дня режим ЧП так и не был прекращен и регулярно продлевается на три месяца.