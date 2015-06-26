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    В Тунисе совершено нападение на отель: число погибших достигло 27 человек

    Министр иностранных дел Туниса расценил данный инцидент как террористическое нападение

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В тунисском городе Сус совершено вооруженное нападение на отель, где остановились туристы. По меньшей мере погибли 27 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, информацию распространило агентство Reuters.

    Согласно информации, в отеле, который приобрел популярность среди британских туристов, произошла перестрелка, в результате которой погиб один из боевиков.

    С марта этого года во многих туристических объектах Туниса были усилены меры безопасности. В то время в результате нападения на столичный музей Бардо погибли более 20 человек, в числе которых были туристы из Великобритании, Франции, Италии, Колумбии и Японии. 

    Министр иностранных дел Туниса расценил данный инцидент как "террористическое нападение".

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