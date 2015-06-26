В Тунисе совершено нападение на отель: число погибших достигло 27 человек

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В тунисском городе Сус совершено вооруженное нападение на отель, где остановились туристы. По меньшей мере погибли 27 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, информацию распространило агентство Reuters.

Согласно информации, в отеле, который приобрел популярность среди британских туристов, произошла перестрелка, в результате которой погиб один из боевиков.

С марта этого года во многих туристических объектах Туниса были усилены меры безопасности. В то время в результате нападения на столичный музей Бардо погибли более 20 человек, в числе которых были туристы из Великобритании, Франции, Италии, Колумбии и Японии.

Министр иностранных дел Туниса расценил данный инцидент как "террористическое нападение".