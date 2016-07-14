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    ​В Тунисе разбился вертолет Минобороны страны, есть жертвы

    В результате катастрофы погибли два члена экипажа

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Два военнослужащих тунисской армии погибли в результате катастрофы военного вертолета в провинции Сфакс (270 км к юго-востоку от столицы страны).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в  министерстве национальной обороны республики.

    По его данным, экипаж выполнял тренировочный полет, вертолет упал в районе аэродрома Сфакс-Тина. 

    "Два члена экипажа погибли", - сообщил глава пресс-службы оборонного ведомства подполковник Бельхасен Уэслати. 

    Причина аварии пока не известна. 

    Сформирована специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства произошедшего.

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