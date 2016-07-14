​В Тунисе разбился вертолет Минобороны страны, есть жертвы

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Два военнослужащих тунисской армии погибли в результате катастрофы военного вертолета в провинции Сфакс (270 км к юго-востоку от столицы страны).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве национальной обороны республики.

По его данным, экипаж выполнял тренировочный полет, вертолет упал в районе аэродрома Сфакс-Тина.

"Два члена экипажа погибли", - сообщил глава пресс-службы оборонного ведомства подполковник Бельхасен Уэслати.

Причина аварии пока не известна.

Сформирована специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства произошедшего.