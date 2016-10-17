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    В Тунисе раскрыта террористическая ячейка

    Предполагаемой целью террористов был глава МВД страны

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Власти Туниса арестовали почти 30 подозреваемых в терроризме, готовивших нападение на высокопоставленного чиновника и государственные организации.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, представитель силовых ведомств сообщил агентству France Presse, что в ячейку входило более 60 человек.

    Службе безопасности удалось арестовать 29 участников террористического подполья, остальные или скрываются, или уже находились под стражей в рамках расследования других дел.

    По данным местных СМИ, предполагаемой целью террористов был глава МВД Хеди Мадждуб.

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