В Тунисе раскрыта террористическая ячейка

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Власти Туниса арестовали почти 30 подозреваемых в терроризме, готовивших нападение на высокопоставленного чиновника и государственные организации.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, представитель силовых ведомств сообщил агентству France Presse, что в ячейку входило более 60 человек.

Службе безопасности удалось арестовать 29 участников террористического подполья, остальные или скрываются, или уже находились под стражей в рамках расследования других дел.

По данным местных СМИ, предполагаемой целью террористов был глава МВД Хеди Мадждуб.