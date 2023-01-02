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В Тунисе работники транспортной сферы объявили забастовку

В Тунисе работники транспортной сферы объявили забастовку Работники транспортной сферы Туниса объявили в понедельник о начале открытой забастовки, требуя от властей выплаты зарплат и премий.
Другие страны
2 января 2023 г. 16:37
В Тунисе работники транспортной сферы объявили забастовку

Работники транспортной сферы Туниса объявили в понедельник о начале открытой забастовки, требуя от властей выплаты зарплат и премий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM.

Генеральный секретарь транспортной федерации, входящей во Всеобщий союз тунисских трудящихся (UGTT, главный и самый влиятельный профсоюз республики) Ваджих Зиди сообщил, что участники забастовки ждут выполнения финансовых обязательств от правительства, в частности министерств финансов и транспорта. Бастуют работники метро и автобусных компаний.

Между тем UGTT намерен провести 25-26 января всеобщую забастовку на наземном, морском и воздушном транспорте в знак протеста против того, что в профсоюзе называют "маргинализацией государственных компаний со стороны правительства".

"Забастовка состоится из-за игнорирования правительством требований сектора, а также из-за того, что оно одобрило приватизацию государственных компаний", - сообщил на днях Зиди.

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