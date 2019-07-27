​В Тунисе прошли похороны первого демократического президента страны

Президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси похоронили в субботу в тунисской столице.

Как передаёт Report, церемонию прощания и похорон транслировал арабский телеканал Sky News Arabia.

Траурный кортеж с телом тунисского лидера проследовал через центральные кварталы Туниса. Своего лидера в последний путь провожали тысячи собравшихся на улицах граждан. В официальной церемонии прощания приняли участие президенты Франции, Португалии, Алжира, короли Испании и Марокко, эмир Катара, лидеры Палестины, Ливии и другие высокопоставленные иностранные политики и делегации.

Временно исполнять обязанности главы государства после смерти ас-Себси будет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер. Досрочные выборы президента Туниса назначены на 15 сентября.