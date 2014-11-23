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    В Тунисе проходят президентские выборы

    Пост президента баллотируются 27 кандидатов

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Тунисе открылись участки для голосования на президентских выборах, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Уточняется, что на пост президента баллотируются 27 кандидатов. Среди основных претендентов — нынешний президент страны Монсеф Марзуки, бывший премьер-министр страны Беджи Каид Эс-Себси, лидер победившей светской партии «Нидаа Тунис».

    Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (10.00 мск) и закроются около 18.00 (20.00 мск).

    Предполагается, что в голосовании примут участие 5,3 млн человек.

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