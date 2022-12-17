В Тунисе проходят досрочные выборы в нижнюю палату парламента

Досрочные выборы в Ассамблею народных представителей - нижнюю палату парламента - проходят cегодня в Тунисе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал радиостанции Mosaique FM.
На 161 депутатский мандат сроком на пять лет претендует более 1 тыс. кандидатов. Принять участие в голосовании в почти 12-милионной стране имеют право более 9,3 млн избирателей.
Выборы бойкотирует оппозиционный президенту альянс "Фронт национального спасения", куда входят исламистская партия "Ан-Нахда", социал-демократическая партия "Сердце Туниса" и ряд других политических сил, которым принадлежало в нижней палате парламента в общей сложности 111 мест из 217 на момент ее роспуска президентом Каисом Саидом в марте.